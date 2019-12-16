中方停徵新關稅 美：協議料下月執行 其他對美關稅將繼續

排除工作繼續展開 實施時間未定

關稅稅則委員會公告稱，決定對原計劃於12月15日中午12時01分起加徵關稅的美國部分進口商品，暫不徵收10%或5%關稅，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅；此外，其他對美加徵的關稅繼續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作繼續展開。這些措施的實施時間另行通知。

中美貿易戰以來，中國為反制美國加徵關稅，多次對美進口商品加徵5%至25%不等的懲罰關稅，涉及商品總值超過1100億美元（下同，約8580億港元），涉及商品種類包括粟米、小麥、汽車、汽車零件、原油等。

中美雙方周五分別宣布達成首階段協議的消息，中方稱美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅，中方也會增加購買美國產品及服務。美方則同意暫停原定於15日對中國約1650億元（約12,870億港元）產品加徵的15%關稅，但仍維持對約2500億元進口商品徵收25%關稅，另外1200億元（約9360億港元）商品的加徵關稅稅率則從15%減至7.5%。

梅努欽：協議具歷史性 或周末公布細節

路透社報道，梅努欽上周六（14日）在卡塔爾舉行的「2019多哈論壇」上表示，中美達成首階段協議是「歷史性的」，有利於全球發展。梅努欽指，首階段協議的細節內容待雙方審核文本事實和語言之後，或在周末公布。

梅努欽稱，中美雙方談判代表將努力定出簽署協議的時間表，預計明年1月開始執行首階段協議，需確保實施時有個「可執行的契約」（enforcable agreement），隨後進入第二階段談判。對於第二階段談判，他表示，仍有很多重要問題要處理，或會再細分幾個階段，「到時可能會出現『第二階段A』 、『第二階段B』 和『 第二階段C』」，視乎情况決定。

另據路透社報道，美國貿易代表萊特希澤在15日的一個節目中表示，美中在周五達成的「第一階段」貿易協議，如果完全完成，在接下來的兩年裏，這將使美國對中國的出口幾乎倍增。

王毅：平等協商結果 體現互相尊重

中國外交部消息，正出訪斯洛文尼亞的國務委員兼外長王毅上周六回應中美就首階段經貿協議達成共識時表示，此舉對世界各國都是利好消息。他重申，中國反對以加徵關稅來解決經貿摩擦以及單方面施壓的做法，中美這一協議旨在解決雙方各自的關切，體現了互相尊重的精神，是平等協商的結果；稱協議有利中美經貿關係逐步恢復穩定正常發展，為正在下行的世界經濟注入信心，以及為全球貿易秩序帶來穩定性。

（綜合報道）

（中美角力）

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