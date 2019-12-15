有案底前住客縱火 道場住宅7死

欲重返居住遭拒釀悲劇

《聯合報》報道，消防接報到場，約2小時後撲滅火勢，涉事的3層建築嚴重損毁，46名居民中有37人逃出，2人跳樓逃生時受輕傷，另有一名消防員從2樓摔下受傷；1人被救出但送院後不治，6人葬身火海，包括台中高分院法警謝振益與妻女一家三口。謝振益是負責過曾男案件的少年法庭庭長謝瑞龍的胞弟，曾當年入住前輩堂，全靠謝瑞龍請託謝振益幫手。

居民透露，前輩堂部分居民曾信仰一貫道，後因理念不同自立門戶。中央社引述前輩堂負責人稱，以「共生、共食、共享、共用」為宗旨的真理家族2001年興建前輩堂，曾男短住過近一年，他情緒不穩但獲居民包容。他又說，曾的父親是著名醫生，早前因家人不再固定給他生活費，去年想回前輩堂，有居民認為不適合，他揚言縱火，不料真的動手。

台南衛生局指出，曾男曾毆打父親10多次，家人申請保護令獲准，但他拒到精神科就診，被送往監獄。警方稱，曾有妨害公務、竊盜、毁損等紀錄，10月一度報警聲稱自殺，還企圖搶警槍。曾男昨面對記者追問僅稱「關你們什麼事」、「問那麼多幹嘛」。