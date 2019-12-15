對峙12小時 曾發射催淚彈 台警圍捕開百槍 炸彈客中4槍送院

國民黨總部放炸彈 住處檢TATP

中央社報道，吳男在國民黨黨部大門旁所放的疑似爆炸裝置，內有電線、疑似晶片轉接器、液體及粉末等。警方很快將他鎖定，前晚採取拘捕行動，7時許起將吳位於4樓的租屋重重包圍，請他的家人到場勸降，吳男拒絕，聲稱持有爆炸品，甚至一度揚言與警方同歸於盡，雙方陷入對峙。

警方最初有所顧忌，但判斷吳男手上的爆炸裝置有自我保護延時引爆功能，且考慮到愈近白天行動愈為不利，決定強攻。警方分別於昨日凌晨4時、5時和近7時發動3波攻勢，共開100多槍和發射5枚催淚彈，吳男一度開槍還擊，最終不敵強大火力，遭警方破門拘捕。

台南地方檢察署發言人林仲斌表示，吳男兩邊腋下、頸部、臀部各中1槍，但無生命危險。警方初步調查發現，吳男個性孤僻，20多年前就因持有槍械與警方對峙，今次犯案後途中不斷換裝、躲避閉路電視。至於吳的背景、犯案動機及關於爆炸品的知識，仍待進一步調查。