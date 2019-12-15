利用職權徇私枉法 助孫小果減刑 滇高院前院長退休待遇降級

現年42歲雲南昆明人孫小果曾在武警服役，1995年因強姦罪被判監兩年，後來違規辦理保外就醫，並未服刑。1997年4月至11月保外就醫期間，孫小果又多次強姦、傷人，昆明市中級法院1998年以強姦、侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事等罪判其死刑，之後雲南高院二審改判死緩、再審改判監禁20年。在囚期間，孫小果因申請專利，被認定為重大立功獲得減刑（內地法律規定囚犯若有專利發明可獲減刑），並於2010年4月11日出獄。今年5月雲南當局通報稱，該專利實由孫小果任職警局的家屬串謀獄方造假提供。

出獄之後，孫小果註冊公司經營餐飲、夜場等。去年7月21日晚，孫小果帶同多人到一家夜店打傷多人，被警方立案偵查，案件今年1月移送法院後，始發現他為1998年一審被判死刑的罪犯，事件驚動中央，並派出包括全國掃黑辦大要案督辦組等兩組人員到雲南查辦該案。上月，孫小果因2010年出獄後所涉的控罪被判囚25年，但他1997年所涉的舊案再審仍未宣判，很大機會數罪並罰。

趙仕杰由副部級連降兩級

中紀委立案審查審查發現，趙仕杰利用擔任雲南高院院長的職權，在孫小果案申訴再審過程中，違背事實和法律規定，徇私舞弊，授意和要求審判人員枉法裁判，致使孫小果由死緩被改判監禁20年，造成惡劣影響和嚴重後果。鑑於趙仕杰在審查中認錯、悔錯，決定給予他留黨察看一年處分，按二級巡視員確定其退休待遇。

5廳級官員遭黨內警告

此外，涉案的雲南省檢察院副檢察長許紹政曾為幫助孫小果的人士介紹官員並收受財物，被黨內警告；雲南省審計廳原廳長劉明請趙仕杰為孫小果再審改判提供幫助並收受財物，遭黨內嚴重警告；雲南省政府原參事鄭蜀饒在擔任雲南高院副院長期間，處理孫小果案再審改判過程中，違規提議將刑罰減為20年監禁，遭黨內嚴重警告；雲南省人大內務司法委員會原主任馮家聰干擾法院對孫小果申訴案啟動再審，遭黨內嚴重警告；雲南高院原院長孫小虹為孫小果從死刑改為死緩，被黨內警告。