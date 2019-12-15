駐京周記：高校招生 藝術專才生不再獲優待

教育部的通知顯示，2020年藝術類專業考試中，除經教育部批准的部分獨立設置的本科藝術院校（含參照執行的少數高校）外，其他高校不再組織美術學類、設計學類省級統一考試所涵蓋專業的校考。高水準運動隊考試中，組織游泳、武術、跆拳道、擊劍、棒球、射擊、手球、壘球、橄欖球、冰雪、賽艇等11個專案統測，各地各校不再組織統考、聯考、校考。

具藝術體育專長者 以往低分入大學

曾被譽為千軍萬馬過獨木橋的內地高考，雖然大體公平，但過往對於具藝術和體育專長學生的考試，則有非常大的灰色空間。由於這些具備專長的學生可以在高考分數方面，獲得較大的「關照」，甚至曾可以避考一些較難的科目，使得這類學生的指標在內地競爭激烈的中學中非常搶手，這類學生不僅低分就能升讀高校，同時也能提升中學的知名度。因此有中學利用報考消息的不對等，內部分配具特殊才能的學生名額與指標，這亦曾是行內的潛規則。

招收具藝術和體育專長學生及他們被錄取後選修的專業，很可能完全是風牛馬不相及的兩件事，因此也帶出了教育的公平性問題。本次取消具藝術和體育專長學生減分錄取的做法，顯然也關注到這類問題。值得注意。

在通知中，特別提及要在體育類考試中加強反興奮劑教育宣傳，高水準運動隊招生考試中加強興奮劑抽檢；並嚴打各類作弊行為，高校特殊類型招生考試作弊等。這意味着在內地實行多年向具藝術和體育專長學生傾斜的招生辦法將成為歷史，教育的公平性亦將得以進一步體現。

明報記者 鄭海龍