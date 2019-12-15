美防長：中國是競爭對手非敵人

稱五角大樓重中之重 中國居首俄次之

根據外交關係協會發布的影片，埃斯珀在對話中指出，美國防部的重中之重「第一是中國，第二是俄羅斯」，因為「這兩個國家都在迅速進行武裝部隊的現代化，並將其能力擴展到太空和網絡領域」。他又稱中國經濟擴張計劃內，暗藏着實現軍事影響力的目的，通過一帶一路，在擴大與亞洲、歐洲和非洲經濟聯繫的同時，達到軍事上未公開的目標。埃斯珀還表示，美國不接受中國對南海的領土主張，會繼續在國際法允許的範圍內航行、飛行和活動， 「不是在他們被公認的合法領土的邊界內，而是在那些顯然是國際性的地方」。

在提問環節，埃斯珀強調：「我不想讓中國成為敵人。不需要讓他們成為敵人。但是我們確實已經進入了大國競爭的新時代，我們在跟他們競爭。」

埃斯珀認為，美國跟中國在經濟、外交、軍事等各方面建立的關係，可以降低雙方的緊張，確保中國「成為以國際規則為基礎的秩序的一部分，而不是這一秩序的破壞者」。

不接受北京對南海領土主張

與此同時，美國太平洋艦隊司令阿奎利諾（John Aquilino）同日在曼谷表示，中國近幾十年來在南海島嶼建造基地，部署防空和反艦導彈系統及雷達干擾設備，他看不出中國在南海有任何減少軍事設施的迹象。馬來西亞網站Berna news引述阿奎利諾表示，不管中共說了什麼，在他看來，中國建設這些島嶼只有一個目標，就是把南海軍事化。

他又指出，美國和中國有競爭，但這並不代表衝突，在南海的美國船艦和中國以及其他國家的船艦會很靠近，因此美國希望互動是安全的。