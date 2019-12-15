大灣區放寬限購 港人可獲「折上折」

經紀:有買家通宵排隊拿籌

位於中山沙溪鎮的華發四季近期推出第四期新盤。銷售人員介紹，11月21日新開的一幢總高38層、約130個單位的洋樓，僅向港澳台人士開售，兩個星期內就快售罄，僅餘數個樓層如頂樓的單位。另外一幢預計下周開售的新樓也為港澳台客戶專享，目前在認籌階段，客戶現場交2萬元人民幣認籌費，即可「鎖住」想要的房號，待開售時迅速買下。

當地地產經紀表示，新政推出之後中山樓市更加火爆，「有人（樓盤）一開馬上就來。」經紀說，「還有人通宵來排隊等開售，通宵拿籌。很正常。因為有的開發商漏夜開售。」

另一個香港上市公司佳兆業的樓盤也在過去一個月加大在香港的廣告投放，其新推出的複式單位在原本的折扣上再加「港人折扣」，據銷售人員稱，成為不少香港客戶的退休養老選擇。該樓盤售樓中心前台更貼出碩大廣告標語「歡迎港人置業 共享灣區紅利 灣區暢銷熱盤 九成港人業主」。