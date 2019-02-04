中山地產經紀：港警熱中當地置業 樓盤以「光頭警長」作招徠 銷售人員：有警隊高層來睇樓

繼陸續開微博向內地網友尋求支持後，近期香港警察也積極投入大灣區「懷抱」。其中最高調的或屬7月在葵涌警署外向示威者舉槍的「光頭警長」劉澤基。內地社交媒體流傳消息稱，劉澤基上月已成中山的業主。

微信自媒體「中山房叔」11月12日發布文章證實，劉澤基「定居」中山坦洲鎮的金帝世紀城。文章配圖顯示，穿便服的劉澤基與眾人在屋苑招牌及洋樓前豎拇指合影。

據內地房地產網站「房天下」數據顯示，金帝世紀城在售的多幢86至124平方米（約925至1334呎）的二至四房單位，帶裝修均價為每平方米1.7萬至1.8萬元（人民幣，下同。約1.8萬至2萬港元，即每方呎不足2000元）。

劉澤基買樓的消息一直在中山樓市及港人業主之間熱傳。金帝世紀城也以劉澤基為招牌，在微信文章中直言「想和正義劉sir做鄰居的朋友，金帝世紀城你值得擁有」。

在網上論壇「香港討論區」，有自稱購入該樓盤的網民分享買樓經驗時稱，因樓盤從裝修到交通各方面都令女友滿意，「半個鐘左右就做好(購買)決定」，「跟光頭sir落注，中山價買好近珠海既野！」與毗鄰的珠海相比，坦洲樓價低逾萬元，而兩地到香港距離相若，因此作為「樓價窪地」的坦洲，近年頗受港人青睞。

網上討論區留言：跟光頭sir落注

除了坦洲，中山其他地區的樓盤也有港警的身影。在三鄉的華發觀山水樓盤，從10月開始突然熱鬧了不少。記者走訪時了解到，近期多了許多香港警察前來睇樓。「剛剛還走了兩批，他們都是香港的警察。」銷售人員表示，「他們說是相約一起過來買房的。前幾天還有香港警方的一個高層過來睇房，我們公司的老總都親自過來相陪。」

該名銷售人員不願透露港警在該樓盤有無成交個案，但稱多了港警來睇樓，可能是和近期香港示威活動有關，「聽說內地政府為警察提供了一些政策，鼓勵他們回內地，所以許多警察都過來這邊買房子。」「中山房叔」援引房地產網站「安居客」數據顯示，截至本月上旬，華發觀山水主要推出70至129平方米（約753至1388呎）二至四房洋樓單位，以及108至148平方米（約1162至1593呎）別墅，均價分別為每平方米9300至10200元（清水房）和每平方米1.5萬至1.8萬元（約1.6萬至2萬港元）。

員佐級協會支持警察到內地安居

沙溪佳兆業大都匯是另一個港警睇樓的熱點。當地地產經紀姚小姐稱，其公司的香港區總監有相識的警察朋友，曾親自帶警察來該處買樓。據稱，該樓盤推出的約70平方米複式單位。總價最低70萬元（約77萬港元）起，深受港人歡迎。

本報向香港警察隊員佐級協會查詢警察在內地買樓的情况，但至截稿仍沒有得到回覆。不過，公開資料顯示，香港警察隊員佐級協會近日已為會員爭取多項「內地福利」，支持警察回內地安居。其中包括聯同香港政府華員會、雅居樂集團，在肇慶市建設一個具有港式生活特色的社區「肇慶香港城」，爭取讓會員退休後可以團購優惠買樓。據稱該項目已進入實踐階段，第一期預計明年底落成。另外，有興趣安排子女於明年往內地升學的會員，可以統一向內地學校提交入學意願，涵蓋學校遍佈大灣區9個城市。

明報記者

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