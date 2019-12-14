遠航老闆：停飛是「烏龍」 不會遣散員工

一度「失蹤」 稱心情不好關手機

中央社報道，張綱維昨日上午在律師陪同下舉行記者會，對遠航造成大眾不便鞠躬道歉，他又稱遠航沒有拖欠任何款項，包含員工薪水在內，未需結束營運；並宣布已有3組投資人與他聯繫，下周資金會陸續到位，希望昨日下午就恢復航班，並可提供春節旅客疏運。他又說昨天心情不好手機關機，造成同仁誤判情况，同時強調員工會全部留任，不會遣散員工。

12日晚，遠航「最後一班」飛機由安徽合肥飛抵台北，機組人員送走40多名乘客後，不捨遠航停運並合影留念。昨晨遠航高雄和金門機場櫃台有民眾辦退票簽轉，秩序良好；桃園機場則稱已付遠航租位第四季度租金400萬新台幣（約103萬港元），並無欠債。

民航局要重罰 復飛恐有困難

不過，台灣《經濟日報》稱，由於遠航發生嚴重財務危機，且正式行文民航局要停止一切營運，民航局已因遠航嚴重侵害公眾利益違反規定，依民用航空法第112條處罰公司，最重可罰款300萬元新台幣並報請交通部廢止其營運許可。另民航局也移請檢方調查張綱維，復飛恐不是那麼容易。