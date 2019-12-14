學生戲稱「K粉」 吃後扮亢奮 食法似吸毒 粉狀零食惹議

《齊魯晚報》報道，家住濟南的趙先生說，一周前他剛上小學三年級的兒子放學回家後，告訴他學校的同學經常10幾人聚在一起，將「乾吃奶味棒」的白色粉末倒在紙上，用飲管吸食，甚至還會模仿電影裏吸毒後的亢奮狀態。趙先生表示，這種零食的吃法不僅不健康，還容易給孩子心理產生不良影響，「孩子模仿能力強，久而久之，容易染上不良習慣」。

飲管灌糖粉 流行倒紙上吸食

當地超市並未發現有售類似「乾吃奶棒」的產品，但在屋苑士多則能找到這種「倒在紙上吸着吃」的零食，一共有兩款，一款名為「乾吃奶味棒」，另一款名為「多味棒」，每袋售人民幣1元。每包袋子裝10幾根長約20厘米膠管，裏面有白色或彩色粉末，管子兩頭封閉。士多經營者稱白色的是奶粉，彩色的是糖粉，口味多樣酸甜，加上食法特別，很受學生歡迎。

「乾吃奶味棒」的包裝背面，產品類型一欄上寫的是「粉末狀固體飲料」，成分主要為葡萄糖、白砂糖，並無註明食用方法。有學生稱「要吃到裏面的奶粉，要把管子豎起來倒進嘴裏，但是我喜歡將奶粉倒在紙上，用吸管慢慢吸着吃」。有中二女生受訪稱，班裏不少男生都稱這種零食為「K粉」，「一邊用吸管吸，一邊還會作出一副飄飄欲仙的樣子」。在淘寶網也有「乾吃奶味棒」，不過都不是粉狀，而是條狀。

市監部門稱派人核實

對於有家長投訴，濟南市市中區市場監督管理局12日回應，將安排工作人員現場核實情况，並持續關注。

內地的「奇葩」零食層出不窮，各地學校附近曾有「魔煙」、「如煙糖」、「針管糖」等零食出售，因獨特包裝和食用方式受中小學生歡迎，很快就風靡全國，但吃的時候太像吸煙或吸毒，在社會上引起廣泛關注。2013年12月，國務院多部門印發《關於依法查處「魔爽煙」類食品的緊急通知》，部署查處這類零食。