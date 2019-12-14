王毅：堅決斬斷港顏色革命黑手

稱建交國達180個證「一中共識」牢固

新華社報道，王毅在演講表示，中國外交堅定捍衛國家核心利益，為國內發展穩定和祖國統一大業作應有貢獻。他稱，中國堅決貫徹「一國兩制」方針，支持香港特區政府盡快止暴制亂、恢復秩序，與插手干預香港事務、干涉中國內政的外部勢力堅決鬥爭，堅決斬斷企圖在香港製造「顏色革命」的黑手。他又提到，北京有力回擊反華勢力在新疆問題的攻擊抹黑，以及與所羅門群島建交及基里巴斯復交，建交國總數上升至180個，「一個中國」共識在國際上更鞏固。

指美「中國觀」入歧途 「世界觀」現偏差

王毅又宣告2020年中國外交聚焦六大內容，包括繼續服務國內開放發展；堅決維護國家利益；不斷深化伙伴關係；堅定捍衛多邊主義；積極擴大國際合作和着力推進外交體系和能力現代化。

王毅指出，目前中美關係遇到前所未有的複雜局面，美方不斷打壓抹黑中國，嚴重損害兩國互信。他敦促美國豎立理性的「中國觀」和正確的「世界觀」，使對華政策回歸正確軌道，同中方相向而行，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同找到不同社會制度、不同發展道路、不同歷史文明的兩個大國在這個星球上和平共處和互利共贏之道。他還指出，中方願在平等和相互尊重基礎上，透過對話協商解決存在的矛盾分歧，但決不接受單邊制裁和霸凌行徑。