美逐步減關稅 華大購農產品 協議9章節 華府：中方承諾結構改革

協議正翻譯校對 雙方協商簽署安排

國新辦昨晚11時舉辦新聞發布會，公布貿易談判重大進展。外交部、發改委、財政部、農業部、商務部官員出席。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文發表聲明，稱中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，已就第一階段達成了協議，協議包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款9個章節，下一步保持法律審核、翻譯校對等必要程序，就正式簽署協議的具體安排協商。

對於雙方的核心關切，中方官員承諾將「增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要」，未直接回應是否落實採購美國要求的500億美元農產品。關稅方面，中方表示「雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅，實現加徵關稅由升到降的轉變」，中方將考慮不實施原定下周日對華美進口產品加徵關稅。

兩國周日加關稅同步取消

美國貿易代表辦公室（USTR）13日發布聲明，宣布與中國達成歷史性且可執行的第一階段協議，該協定要求中國作結構性改革。美國已同意大幅度修改其第301條關稅行動。聲明提到美國將維持對中國約2500億美元進口商品徵收25%的關稅，對大約1200億美元中國進口商品徵收7.5%的關稅。約1200億美元的中國進口商品在今年9月已開徵15%關稅，這意味着該批商品現已獲減關稅。

美國貿易代表萊特希澤在聲明中稱，第一階段協定，「實現有意義、完全可執行的結構性改革，並開始重新平衡美中貿易關係」。財長梅努欽也說，這項具有里程碑意義的協定，標誌着美國工人和公司朝着更加平衡的貿易關係和更公平的競爭環境邁出了重要一步。

華承諾改善營商環境 擴准入保護外企

中方昨晚還在發布會上就改善營商環境作出承諾，包括擴大市場准入、維護外企在國內的投資環境等，強調協議有利於增強全球市場信心，穩定市場預期，為正常的經貿和投資活動創造良好環境。央視昨日稍早亦報道，國務院12日通過《外商投資法實施條例（草案）》，細化了外商投資法的相關事項，包括在項目申報、土地供應、稅費減免等方面對內外資企業一視同仁；強化投資保護，禁止利用行政許可、行政處罰等手段強制外國投資者、外資企業轉讓技術；主管部門在審核准入許可時，不得對外資設置歧視要求。

美國總統特朗普13日在Twitter發文稱，與中方達成大筆交易，中方承諾採購大量農產品、能源及工業產品等，特朗普又稱，由於已達成交易，12月15日設定的懲罰性關稅將取消。他指中美將立即開始第二階段協議談判，而不是等到2020年大選之後。不過，中方表示第二階段的磋商，將取決於第一階段協議的落實情况。

明報記者

（中美角力）