春運車票開售首日 深圳北京售出最多

金羊網引述「飛豬」數據顯示，55%的春運火車票是高鐵/動車票。昨網上購票在早上9時達到小高峰，從開售3小時的情况看，深圳北和北京西售出的前往全國各地車票量最多，其中多以武昌、武漢等為目的地。《新京報》稱從鐵路12306官方購票Apps獲悉，昨最多人搶購由北京西站前往鄭州、重慶、西安等地的車票，有的車次已售罄。報道稱，昨日只是預熱，搶票高峰應是開售明年1月22日到1月24日車票的時段。

民航旅客運量料達7900萬新高

民航局昨亦公布春運民航旅客運輸量預測，澎湃新聞報道，預計達7900萬人次，同比增長約8.4%。高峰期間，民航日均保障航班量將在1.6萬架次以上。從出國過年情况來看，由於受到美國、澳洲反華因素的影響，中美、中澳航線將迎來近4年首次預訂量下滑；而赴日本、泰國、韓國仍是春節出境遊的前三之選。