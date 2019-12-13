官媒披露商人送4000萬遭「婉拒」 副市長受賄「2000萬就夠」

「各退一步」 終收3000萬

《中國紀檢監察報》刊文剖析林康嚴重違紀違法案。2001年，林康調到松陽縣先後任常務副縣長、副書記、縣長等職。此時，時年僅39歲的林康已逐漸產生為自己晚年生活、為兒子的將來多聚財富等想法。從2003年開始，林康先後參與多個商人的項目集資，本金從起初的20萬元，增至70萬元，再到400萬元。這些集資的年利率有的高達50%，有的在本息付清數年之後，老闆還以補貼為名送上巨額「紅利」。

2011年底，林康調任景寧縣委書記，並結識某投資有限公司法人齊××。據法院判決，林康受賄金額約四分之三都來自齊。2013年上半年，林康以購房為名向齊提出借錢，齊很快給他300萬元。2013年下半年，齊睇中景寧縣一個廣場開發項目，次年成立投資公司，並提出送給林康1000萬元乾股。

「我知道他是想讓我幫助他拿項目，儘管這事有難度，但是1000萬元的誘惑力確實大。」林康說，其後，該項目進展順利，2017年8月，齊又到林康家中給他送上400萬元。

文章披露林康第一次收受齊300萬元賄賂時，「取捨艱難」，但都懷着複雜的心情收下。

當齊表示廣場項目要是賺了，送他4000萬元時，他直言不要那麽多，有2000萬元養老就夠了，最終雙方「各退一步」在3000萬元上達成共識。他認為收了這筆資金如僥倖過關，晚年就能衣食無憂，於是他把心一橫收下了。

沉迷炒股 上月被判囚14年

林康還沉迷炒股，他曾向吳姓商人借資1000萬炒股，半個月後，又向紀姓商人借錢2000萬元。其間林康聽信了幾個所謂的「內部消息」，輕信買入結果被套越陷越深。

林康在2016年任麗水市人大副主任，次年轉任麗水市政府副市長。2018年12月，林康被查。今年11月22日，因犯受賄罪，被判處監禁14年，並處罰金300萬元；對其受賄所得予以追繳，上繳國庫。