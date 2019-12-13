北京聞風：對美「新疆人權牌」 京留反擊後手／文：鍾鳴九

針對美打「新疆人權牌」，北京予以強力反擊。相關部門在法案通過次日以聲明等方式「八連發」；央視在晚間《新聞聯播》則用近一半時間——約20分鐘以「十二連發」的形式對該法案表示堅決反對和強烈譴責。 觀察人士指，相關「矩陣式」的反擊模式既能突顯反對聲浪，又能吸引關注，或已成中方反對外部干預的「標配」。

較有新意的是，CGTN於5日和7日分別播出英文紀錄片《中國新疆，反恐前沿》和《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》，主動對外發佈新疆歷年來暴恐和宗教極端主義活動影像內容，系統形象地對外說明北京治疆政策背後的反恐邏輯。 9日，新疆自治區政府主席雪克來提•扎克爾今年第三度赴京主持記者會，就新疆熱點敏感問題回答外界疑問。

專家：反擊有理有據 外媒「啞火」

北京專家指出，以新疆問題制衡中國發展在過往並不新鮮。相較此前輿論上的被動，北京此番應對展現了透明、自信、開放的姿態。在彌合外界對新疆問題邏輯和認知差異上，做到了有理有據有節。而在大尺度反恐片播出後，美有關方面及西方主流媒體的集體「啞火」，一定意義上印證了真相比立場更有力。

所謂有理，即澄清了新疆問題的關鍵並非人權、民族、宗教，而是反分裂和反暴恐。中國在反恐機制建設上投入的人力、物力和財力巨大，展現打擊暴力恐怖活動的決心和意志，本質上與美國並無不同。

澄清反恐機制本質與美無異

所謂有據，即釋出清晰明瞭的政策法律依據和可感資料。2014年第二次中央新疆工作座談會後，北京治疆策略從「跨越式發展和長治久安」調整為「社會穩定和長治久安」，突出穩定。設立教培中心的法律基礎明確。相較1990年至2016年間數千宗恐襲案發時的社會氛圍，新疆已3年未發生暴恐事件，逐步成為來自91個國家、70多批團組的1000多境外參訪者口中最安全的地方。

所謂有節，即節奏和節制。坊間輿論對以具體措施反制美涉疆法案呼聲不斷。中方的譴責從「八連發」到「十二連發」，再升級至7日楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧通話交涉。

分析人士指，美藉涉疆法案施加干預涉中國核心利益，輿論譴責聲浪後，中國尚留後手長期應對，反制措施料不會「一攬子」推出。

鍾鳴九