7軍官升上將 「三非」何衛東掌東部戰區

料為配合軍官等級體系改革

中國近年一般在8月1日建軍節集中晉升將領，今年罕有在近日提拔了一批將官，相信是為配合中央軍委辦公廳日前印發的《關於先行調整軍級以上軍官軍銜晉升有關政策的通知》。這意味中國的軍官等級體系改革已開始，今後軍銜將與職務等級對應。

新華社報道，晉升儀式昨在北京八一大樓舉行，中央軍委主席、國家主席習近平向7名新晉上將頒發命令狀。另外5名晉級軍官是東部戰區政委何平、南部戰區政委王建武、北部戰區司令李橋銘、火箭軍司令周亞寧、軍事科學院院長楊學軍。最受矚目的當屬何衛東，他就此成為中共十九大後首名「三非」（非中共中央委員、中央候補委員、中紀委委員）的戰區司令，其他6名新晉上將則都是十九屆中委。何衛東曾任原南京軍區副參謀長、江蘇省軍區司令、上海警備區司令，均在華東地區，2016年升任西部戰區副司令兼陸軍司令，並於翌年晉升中將。

李鳳彪2006年被評為首屆全軍「優秀指揮軍官」，曾任空降兵第44師師長、空降兵第15軍參謀長和軍長等職，2014年出任成都軍區副司令，2016年升任中部戰區副司令兼參謀長，翌年晉升中將。

此外，曾在陸軍任職多年的李橋銘，10月1日在新中國成立70周年大閱兵中擔任戰旗方隊領隊。