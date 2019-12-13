7軍官升上將 「三非」何衛東掌東部戰區

【明報專訊】解放軍7名高級軍官昨獲中央軍委晉升為上將軍銜，包括東部戰區司令何衛東和戰略支援部隊司令李鳳彪；同時顯示兩人已有新職，他們此前分別擔任西部戰區副司令及中部戰區副司令，今次兩人分別接替已屆齡退休的劉粵軍和轉任中央軍委後勤保障部長的高津。
料為配合軍官等級體系改革
中國近年一般在8月1日建軍節集中晉升將領，今年罕有在近日提拔了一批將官，相信是為配合中央軍委辦公廳日前印發的《關於先行調整軍級以上軍官軍銜晉升有關政策的通知》。這意味中國的軍官等級體系改革已開始，今後軍銜將與職務等級對應。
新華社報道，晉升儀式昨在北京八一大樓舉行，中央軍委主席、國家主席習近平向7名新晉上將頒發命令狀。另外5名晉級軍官是東部戰區政委何平、南部戰區政委王建武、北部戰區司令李橋銘、火箭軍司令周亞寧、軍事科學院院長楊學軍。最受矚目的當屬何衛東，他就此成為中共十九大後首名「三非」（非中共中央委員、中央候補委員、中紀委委員）的戰區司令，其他6名新晉上將則都是十九屆中委。何衛東曾任原南京軍區副參謀長、江蘇省軍區司令、上海警備區司令，均在華東地區，2016年升任西部戰區副司令兼陸軍司令，並於翌年晉升中將。
李鳳彪2006年被評為首屆全軍「優秀指揮軍官」，曾任空降兵第44師師長、空降兵第15軍參謀長和軍長等職，2014年出任成都軍區副司令，2016年升任中部戰區副司令兼參謀長，翌年晉升中將。
此外，曾在陸軍任職多年的李橋銘，10月1日在新中國成立70周年大閱兵中擔任戰旗方隊領隊。