下行壓力增 中央經濟會議：穩字當頭 提明年六大工作要點 保障就業住房豬肉供應

中央經濟工作會議12月10日至12日在北京舉行。國家主席習近平、國務院總理李克強等7名政治局常委出席。習近平在會上發表講話，總結2019年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2020年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作總結。新華社報道，會議認為，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，今年「十三五」規劃主要指標進度符合預期，全面建成小康社會取得新的重大進展。

全面小康完成十三五成「重中之重」

對於明年，會議認為中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構、體制、周期問題相互交織，「三期疊加」影響持續深化，經濟下行壓力加大。當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，世界大變局加速演變的特徵更趨明顯，全球動盪源和風險點顯著增多，習近平在會上指要做好工作預案。

對於明年經濟工作，會議指出重中之重是「實現全面建成小康社會和『十三五』規劃目標任務，並列出六大明年重點工作，將「堅定不移貫徹新發展理念」、「堅決打好三大攻堅戰」放在前兩位。此外，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善，提出確保每個家庭都有人就業；加大城市困難群眾住房保障工作，「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」。

推雄安新區大灣區 未提西部大開發

在「着力推動高質量發展」的工作中，會議提出要加快恢復活豬供應，「做到保供穩價」；落實減稅降費政策，降低企業用電、用氣、物流等成本，還提到「推進京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，打造世界級創新平台和增長極；要紮實推進雄安新區建設，落實長江經濟帶共抓大保護措施，推動黃河流域生態保護和高質量發展；要提高中心城市和城市群綜合承載能力」。而在去年經濟工作會議中曾提到的「西部大開發」「東北全面振興」，則沒再提及。

倡對外開放更寬更廣更深

在財政政策上，會議強調要大力提質增效，「更加注重結構調整」，穩健的貨幣政策則要求「靈活適度」。另外，會議要求深化經濟體制改革，包括改革土地計劃管理方式和加強金融體制改革，並提出對外開放要繼續往「更大範圍、更寬領域、更深層次」的方向走；主動參與全球經濟治理變革，積極參與世貿組織改革，加快多邊雙邊自貿協議談判。

會議指出，實現明年預期目標，要堅持穩字當頭，認為中國「有改革開放以來積累的雄厚物質技術基礎，有超大規模的市場優勢和內需潛力，有龐大的人力資本和人才資源，全黨全國堅定信心、同心同德，一定能戰勝各種風險挑戰」。

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