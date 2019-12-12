春運火車票開售 首採電子化未見人龍

可用身分證或掃二維碼自助入閘

北京西站工作人員向記者介紹，電子客票早已開始小範圍使用，但大規模應用在春運還是首次。他稱，選擇使用電子客票的旅客，可使用本人身分證或者鐵路購票12306手機APP的動態二維碼，通過自助閘機驗證，辦理進出站手續。如需改簽、退票，可通過鐵路購票12306網站或車站指定窗口辦理相關手續；使用現金支付或已列印報銷憑證的旅客，須到車站指定窗口辦理。旅客還可通過訂票電話、登陸12306網站或APP、到火車站售票窗口、代售點窗口或自動售票機這5個途徑辦理電子客票。

記者昨到北京站和北京西站，發現站外人流不多，過往人頭攢動的購票大廳和自助取票機外也人影疏稀。有超過一半的人工售票窗口前無人排隊，絕大部分自助取票機前排隊人數不超過3人。在石家莊打工的李先生來自內蒙的海拉爾，他與工友兩人特地提前一日購買了回鄉的車票。對於手機購票程序，他表示不太清楚，票是通過年輕工友幫購的。但他認為科技給春運旅客帶來了很大便利。中國國家鐵路集團公布，2020年鐵路春運自1月10日開始，2月18日結束，共40天，節前15天，節後25天。全國鐵路預計發送旅客4.4億人次，同比增長8%。

明報記者