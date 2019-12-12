匿家具偷渡美國 11中國人被捕 由墨邊境闖關 面臨刑事移民訴訟

「觀察者網」引述美國海關和邊境保護局（CBP）9日發布消息稱，他們在聖地亞哥聖伊西德羅（San Ysidro）口岸的一輛卡車裏，發現11名藏在家具裹的中國公民。 CBP表示， 卡車司機是一名42歲的美國公民，目前已被拘留，將被送往大都會懲教中心等待刑事訴訟。11名中國人也已被拘，他們將面臨刑事和移民訴訟。

無人嚴重受傷 未知自中國何地

11名中國人被發現時，藏身在木箱、梳妝台和雪櫃等家具或電器中。美國之音引述聖地亞哥的美國海關邊境巡邏隊行動組組長弗羅瑞斯（Pete Flores）說，經常遇到企圖從世界各地非法進入美國的人；人口走私者為規避美國的法律而總是採取不人道做法。他認為走私人口極危險，「這些都是一條條人命，走私分子卻把他們置於可能致命的非人環境下；不過，所幸這次沒有人受到嚴重傷害。」但他沒有透露11名中國人的身體狀態以及他們來自中國什麼地方。

聖伊西德羅位於美國加州聖地亞哥市的美墨邊境線地區。同樣是在這一口岸，CBP在上月7日也發現有一批中國人試圖通過卡車偷渡，當時美國海關和邊境保護局發現6名中國人藏在一輛卡車的夾層中；駕駛卡車的是一名23歲的男性美國公民。

學者：多為脫貧政治壓迫

有關消息引發熱議。有Twitter用戶在聖地亞哥海關與邊境保護局的貼文後說：「如果一個國家那麼好，為什麼這些人需要冒險非法進入另外一個國家？」也有人說：「這些人不是罪犯，他們不過是想過上更好的生活。」還有的說：「如果中國人可以那樣進來，伊斯蘭國的人也可以進來。我們需要加強邊境安全。」

美國亞利桑那大學公共政策研究中心學者甘斯（Judith Gans）分析，非法移民一是為在經濟上擺脫貧困；一是為擺脫政治壓迫，或者兩者兼而有之；有的則是為了家庭團聚。美國《紐約時報》說，除墨西哥、危地馬拉、薩爾瓦多和洪都拉斯外，中國人是美國的最大非法移民群體。