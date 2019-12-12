解放軍陸軍52人晉升軍銜

陸軍微信公眾號昨發布消息，晉銜儀式在10日上午8時10分開始。陸軍司令韓衛國宣讀中央軍委命令，政委劉雷主持晉銜儀式，陸軍在京黨委常委出席儀式。在晉升的中將中，劉發慶長期在空軍空降兵部隊服役，擔任過空降兵某團團長、空降兵第15軍參謀長、空降兵第15軍軍長等職務。劉2014年12月晉升少將軍銜，2018年12月，從空軍軍長調任陸軍副司令。

同為陸軍副司令的黃銘，曾任原瀋陽軍區某機械化師師長、原第16集團軍參謀長、原第41集團軍軍長等職。在2015年9月3日的紀念抗戰勝利70周年閱兵式中，黃銘作為50多名將軍領隊的一員，帶領「平型關大戰突擊連」英模部隊方陣，走過天安門，接受檢閱。

此前的12月9日，武警部隊舉行晉升中將、少將警銜儀式，共晉升37名將軍，包括1名中將、36名少將。此次晉升中將的武警部隊政治工作部主任高偉，也曾作為將軍領隊參加2015年9月的閱兵。