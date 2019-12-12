白宮顧問納瓦羅：未見不加徵關稅迹象

最近幾天，北京方面和華盛頓的官員都表示，儘管特朗普原定周日對中國商品上調關稅，但周日不是達成第一階段協議的最後期限。《華爾街日報》報道，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二在一個公開場合表示，如果特朗普對美中貿易談判結果不滿意，不排除在12月15日加徵關稅。

在被問及12月15日的關稅是否會生效時，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)周二對霍士商業新聞網表示，「為美國達成一項好協議更重要。」而就在一周前，羅斯曾說如果雙方在此之前沒能達成協議，關稅就會上調。納瓦羅（Peter Navarro）接受霍士新聞訪問時也表示，沒有跡象顯示12月15日不會啟動加徵關稅。

納瓦羅表示，中方設法在貿易談判「取得話語權」，以影響市場；「是否達成協議，都要看中方」。

若加徵料特朗普任內難達協議

另據路透社11日援引華盛頓一名沒透露姓名的知情人士稱，在未來幾天裏，包括貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、庫德洛、納瓦羅和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在內的白宮高級經濟助手，將與特朗普會晤商討有關決定。這名消息人士表示，華盛頓正在為推遲加徵新關稅鋪路，但最後決定現在還沒有做出。報道指，假如白宮准許12月15日新關稅生效，美中兩國在特朗普本屆任期內將不可能達成貿易協議。

（綜合報道）

（中美角力）