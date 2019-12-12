加國會設特別委會 全面檢視與華關係

171比148 明年首次會議

路透社報道，加拿大總理杜魯多領導的自由黨在10月大選中未能取得過半數議席，右傾的保守黨指控杜魯多對中國太軟弱，提議成立一個由12人組成的委員會，將負責舉行聽證會，預計明年1月20日上述委員會將召開首次會議。

保守黨外交事務發言人Erin O'Toole在聲明中表示：「這個委員會將有助於揭示，在與北京相關的議題上，杜魯多是如何未能維護加拿大利益。」杜魯多已強調，沒有必要令與中國的衝突升級。自由黨則指出，現有的委員會已能夠處理加中關係。

加國去年依據美國要求拘捕華為首席財務官孟晚舟，其後中國以危害國家安全罪名逮捕兩名加國公民，並禁止加國油菜籽等進口，兩國關係陷入冰點。保守黨稱，杜魯多應取消對中國主導的亞投行2.5億加元（約14.76億港元）的投資，同時反對使用華為技術建設5G網絡。

另據央視報道，11日，德國三大電信運營商之一Telefonica宣布將在未來幾年擴大網絡建設，並計劃在建設5G網絡時繼續借助諾基亞和華為的技術。