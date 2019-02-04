加法院裁檢方須交孟晚舟被捕文件 官:執法證據存漏洞 孟律師團隊：料可指控美加濫用司法程序

在中美貿易戰中，華為成為華盛頓重點攻擊對象，去年12月1日加拿大應美國要求在溫哥華機場拘捕47歲的孟晚舟，令華為及孟晚舟案捲入中、美、加緊張關係的「風暴眼」。美方指控孟晚舟涉嫌銀行欺詐和誤導匯豐銀行有關華為與伊朗的商業往來，她堅稱無罪，目前獲准保釋，但須佩戴電子腳鐐。

未受理不當處理孟信息指控

路透社報道，孟晚舟的律師團在加拿大法庭針對她的引渡提出辯駁，理由是美國把引渡孟當成獲取經濟與政治利益的手段，加拿大當局代表美國聯邦調查局（FBI）對她不合法拘押、搜查與審問。孟晚舟在被捕前受到加拿大移民當局的詢問，她的律師要求加國政府交出更多有關文件。

卑詩省最高法院助理首席法官霍爾姆斯（Heather Holmes），同意辯方要求加拿大檢察總長公布更多與拘捕孟晚舟之前及拘捕行動本身相關文件的上訴，但對華為聲稱加拿大當局不當處理孟晚舟電子裝置訊息的理據不予處理。

官指證據有明顯落差 有簡單錯誤

加拿大司法部表示，加國檢察總長目前正在審視這份裁決，以決定哪些文件屬於披露令的涵蓋範圍，以遵守裁決要求。一名發言人還補充稱，卑詩省最高法院依照《引渡法》及加美協議以公正程序處理孟晚舟的問題，「這點將貫徹至所有程序」。華為則不予置評。

霍爾姆斯在裁決中寫道，她發現檢方提出的證據有「明顯的落差」，舉例指出為何加拿大邊境服務局（CBSA）「犯下簡單的錯誤，將CBSA官員要求孟晚舟出示的密碼轉交給皇家加拿大騎警（RCMP），而此舉與法律要求相違背」。霍爾姆斯也表示，檢方並未提供充分的證據來「反駁其他證據的推論，即RCMP將孟女士設備的序列號與其他標識符不當傳送給FBI」。Holmes稱，這些證據上的漏洞帶來了更多的問題，並使她得出結論，孟晚舟的申請「跨過了真實可能性的邊界」。

文件指未解釋拘留 未准致電求助

上述裁決未要求披露相關文件，也沒有任何時間表，加拿大檢察總長可以對文件主張特權，孟晚舟則可在法庭上對此提出異議。不過，內地網媒觀察者網則披露有關法庭司法文件、警員執法筆記顯示，RCMP最初準備上機拘捕孟晚舟，後來突然改為先讓CBSA以「入境檢查」為由將孟扣查3小時。報道稱根據CBSA官網資料，該機構若要就對象展開拘留行為，必須提供解釋。此外，該機構必須允許被拘捕對象使用手機請求法律援助。但加方都沒這麼做，期間收走了孟的手機，要走手機密碼及取得電子設備訊息，並交給FBI。

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