犯罪集團作供 揭發逼少女賣淫贈官商 公安局副書記姦女童囚16年

賄辦案警員促停查 惹嫌後「自首」

《新京報》報道，2018年3月，河北省遷安市公安局在審訊一個犯罪集團時，該集團成員供稱，曾毆打恐嚇並強姦、輪姦多名女子，強迫她們賣淫，通過中間人將她們輸送給官員、人大代表、富商供嫖。在該集團12人陸續落網之際，時任遷安市公安局黨委副書記康永，給查案警員和負責人塞錢，着他們勿再調查。

市人代同涉案 消息稱冰山一角

2018年7月，康永因行賄被唐山市監委調查，他隨後交代，自己也牽涉案中、性侵未成年女孩。警方調查發現，牽涉其中的人還有遷安市人大代表王雙。

有知情者透露，康永、王雙落網，僅揭開遷安性侵案冰山一角，該案疑有數十名涉案人，其中包括公職人員和富商等。

今年54歲的康永分管全市治安等工作。據判決書顯示，13歲的馬麗是康永向警方供述其接觸到的第一個女童。康永稱，兩人首次見面是2017年暑假。馬麗供述，2017年10月康永化名「真誠」通過QQ聯繫她，希望她幫忙找「丫頭」（女童），馬麗為他介紹13歲的付曼，並帶付曼見他。付曼向警方供稱，當時自己並非自願，康永脫衣服時她曾反抗，但又怕被馬麗打，因此順從了。

自稱「大夫」 開價萬元找處女

每次發生關係後，康永會給女童1000元（人民幣，下同）至3000元不等的嫖費。康永落網後，一個曾為他介紹女子的中間人向警方供稱，康永還提出想找處女，願開價上萬。

警方調查發現，與康永發生關係的女孩，大多是職業高中的學生或剛畢業的人。每次見到這些女孩，康永只詢問她們的年齡和所在年級。他謊稱是中醫院的大夫，這些女孩不知其真實身分，都叫他「醫生」。

根據判決書，康永自述2017年暑假至2018年初，先後與6名不滿14歲的女童，8次發生性關係。在最近一次，涉事女孩僅13歲。