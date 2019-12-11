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2019年12月11日星期三
中國要聞
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中國評論：滬人也不能治滬／文：孫嘉業
犯罪集團作供 揭發逼少女賣淫贈官商 公安局副書記姦女童囚16年
妻遭村幹部逼墮胎 安徽漢槌殺3人伏法
擅與境外企業新聞合作 視覺中國及東方IC須整改
衛健委發防霾建議 中小學裝空氣淨化器
柏林慶百日 雙胞熊貓取名「夢想」「夢圓」
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中國評論：滬人也不能治滬／文：孫嘉業
【明報專訊】最近內地各地方有連串的人事調動，其中最引人注目的就是山西省委書記和省長、河南省長的換人，另外，北京常務副市長南下廣東、廣東省委政法委書記南下海南，也別具深意。
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