加拿大關注兩公民遭拘押1年 中方反駁

中國駐加使館反批任意拘禁孟晚舟

中國駐加使館在聲明中稱，加國外交部對兩宗案件說三道四，中方強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。聲明指出，康明凱、斯帕弗因危害中國國家安全犯罪被捕，根本不存在所謂「任意」拘押，敦促加方切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。聲明特別提到，加、美在孟晚舟事件上的所作所為才是任意拘禁中國公民，嚴重侵犯中國公民合法權益，敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，讓她平安回到中國。

華春瑩：加兩公民偵查終結移送起訴

中國外交部發言人華春瑩昨亦稱，康明凱為境外刺探國家秘密、情報案和斯帕弗為境外竊取、非法提供國家秘密案，已偵查終結並移送檢察機關審查起訴。她說，辦案機關已安排加駐華使館對他們進行多次領事探視，「他們的狀况是良好的」。