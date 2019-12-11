美大使：中國人權狀况影響兩國關係

對反恐為名虐待穆斯林尤感焦慮

美國駐華大使館和領事館官方網站昨日發布中文、英文、維吾爾文、藏文4個版本的聲明。布蘭斯塔德表示，對中國政府非法關押律師、記者和公民社會領袖依然感到嚴重憂慮；也對北京進一步收緊宗教或信仰自由深感憂慮，敬拜場所被關閉，許多基督徒和藏傳佛教徒被關押；對中國當局以打擊恐怖主義和暴力極端主義為名義，對穆斯林少數民族成員的虐待感到尤其焦慮。他強調：「中國當局只要無法信守其捍衛個人人權和自由權承諾的一天，就不能期待得到國際上的尊重。」

外交部：罔顧基本事實妄加指摘

布蘭斯塔德稱，在中國欲在世界舞台上更加活躍的同時，美國將持續以高標準要求中國當局，「中國當局對在中國的人的基本自由權保護將對世界對其在海外企圖的看法產生深刻影響，會繼續影響美中雙邊關係」。他稱，在美中國外交官隨時可利用美國社交媒體向美國公眾傳達信息，但美方信息在中國卻遭審查，形容這是「諷刺」。

中國外交部發言人華春瑩昨稱，「個別國家」罔顧基本事實，對中國人權狀况說三道四、妄加指摘，中方堅決反對。她重申，中國政府把生存權、發展權作為首要的基本人權，走出了一條符合國情的中國特色人權發展道路。

另據維權網報道，多名維權人士前晚前往美國駐華大使館參加國際人權日活動時被查扣，被捕律師余文生妻子許艷稱被國保和警察限制出門，並遭推撞和粗口辱罵。