美媒：中美官員商暫緩加徵關稅

美農業部長：盼京舉動令特朗普取消關稅

本月15日是美國對華制裁關稅「第四輪」後半部分的徵稅時間。《華爾街日報》10日引述中美雙方官員的說法，雙方代表正商討暫緩12月15日美國對中國1560億美元進口商品加徵關稅，以此「建立基礎」，以便讓貿易談判繼續進行。彭博社報道，珀杜（Sonny Perdue）認為，這部分關稅可能不會執行，預計特朗普將於近期作出最終決定。珀杜稱，「我不認為總統希望實施這些新關稅，而中方目前確有一些舉動，可以促使他不會對華加徵關稅」。他又指，希望北京對豬肉、大豆等農產品取消關稅的舉動，會是令特朗普取消關稅的信號。

中美兩國正就推進經貿磋商而努力，力爭簽署第一階段協議。中國商務部助理部長任鴻斌9日對媒體表示，希望中美雙方本着平等互利相互尊重的原則推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，盡快取得各方都滿意的結果 。

華企再購30萬噸大豆

另據路透社，美國出口商稱，中國進口商周一（9日）購買了至少5船將於明年1月和2月付運的美國大豆，規模約30萬噸。此前，北京方面開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，給予關稅豁免，涉及商品規模至少達到100萬噸。美國農業部數據顯示， 計入最新一輪採購後，中國已購買了約1000萬噸2019年9月至2020年8月銷售年度付運的美國大豆。這遠高於去年同期約45.5萬噸的訂單規模。

（中美角力）