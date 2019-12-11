美國防法案 禁購中國巴士列車 參眾兩院達共識 中車比亞迪首當其衝

明報記者

《華爾街日報》報道，受該國防授權法影響的包括兩家中國企業在美國的子公司。其中，國企中國中車股份有限公司，一直大舉進軍美國列車輛市場，估計年銷售額在180億美元（約1409億港元）。另一家是比亞迪股份有限公司，該公司通過子公司BYD Motors LLC.在美國市場銷售電動巴士。 中車四方美國公司人力資源主管及首席法務顧問波波維奇（Marina Popovic）表示，美國國會推動這項禁令的決定令人遺憾。波波維奇說：「為了確保安全穩定、效率和乘客安全，載客列車輛必須更新換代，但按照這項法案，美國運輸部門和納稅人最終將為此埋單。」相關企業已警告稱，這項禁令是不公平的，會損害他們在加州、伊利諾伊州和馬薩諸塞州工廠的美國工人。而比亞迪暫時未有置評。

中車稱遺憾 比亞迪未回應

加州民主黨眾議員、眾議院軍事委員會戰備小組委員會主席加拉門迪（John Garamendi）對禁止使用聯邦資金採購中國巴士和列車輛表示歡迎。加拉門迪稱，他知道他家鄉的比亞迪工廠的美國工人可能會因為這項立法而失去工作，但他認為，出於國家安全和經濟方面的考慮，對中國巴士和列車輛實施禁令是必要的。他說，「中國政府有一個主導鐵路和運輸行業的戰略和戰術計劃，並且已經在澳洲實施，而且他們顯然正在美國執行這一計劃。」

國防授權法將給美國國防部和美國能源部的國家安全項目設定預算水平和相關政策。國會兩黨議員在經過幾個月的協商後近日就法案措辭達成一致。最終草案必須在談判人員簽字後通過參眾兩院的投票，然後才能由美國總統特朗普簽署為法律。去年8月，特朗普簽署2019年度國防授權法，禁止政府承辦商與華為做生意。

另擬禁購中國製無人機

國會議員還將準備禁止美國軍方購買中國的無人機，這將對深圳市大疆創新科技有限公司構成挑戰。此外，該國防授權法還將禁止將華為從美國商務部的出口黑名單中移除。而其他涉及中國的條款，包括旨在減少對外國稀土礦物來源的依賴，和要求報告中國在北極的軍事活動及中國在北極的海外直接投資等。

中方暫未對以上消息作出回應。今年6月，美參議院通過其版本國防授權法後，外交部發言人耿爽曾表示，中方對有關法案表示堅決反對，並已提出嚴正交涉。

（中美角力）

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