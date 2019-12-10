上海迪士尼第八主題園區開工

電影優獸大都會作主題

中新社報道，「瘋狂動物城」主題園區是上海迪士尼度假區的第二大主要擴建項目，將毗鄰「夢幻世界」主題園區。作為深受全球各年齡層遊客喜愛的故事，《瘋狂動物城》動畫電影（港譯《優獸大都會》），於2016年公映後在全球大獲成功，尤其在中國，打破了中國市場動畫電影的票房紀錄。該電影中的故事和角色深受中國遊客的喜愛，其衍生商品、電子互動遊戲等在中國市場也極受歡迎。2019年1月23日，上海迪士尼度假區宣布，樂園將以「瘋狂動物城」中的角色和故事為靈感，打造全新主題園區。

上海迪士尼度假區總裁及總經理薛逸駿（Joe Schott）表示，對於上海迪士尼度假區和「瘋狂動物城」的愛好者們來說，這是一個令人激動的時刻。自今年年初宣布打造「瘋狂動物城」主題園區以來，無論是中國還是世界各地的遊客都對未來新園區有着熱切的嚮往和期待。