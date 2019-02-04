百城市爆人才爭奪戰 安家補貼最高800萬

澎湃新聞報道，報告由生活服務平台58同城及安居客發布，報告稱，全國過百城市相繼對人才政策、住房購買及銷售行為等做出規定。城市除了敞開落戶大門外，還動用了補貼吸引人才。統計數據示，大部分出台人才政策的城市都將補貼重點放在解決居住問題上。

寧波人才安家補貼最高達800萬元，柳州、南寧、蘇州、吉林、廈門、南通等地也都開出超百萬的高補貼吸引優秀人才。資料顯示，位列寧波人才分類首位的是高層次人才，包括頂尖人才、特優人才、領軍人才、拔尖人才、高級人才等5類，涉及安家補助和購房補貼兩類補助內容。安家補助由15萬到800萬元；購房補貼則為房屋總額20%，最高60萬元。

要獲得最高800萬元安家補助的頂尖人才，從認定標準上，應為諾貝爾獎（物理、化學、生理或醫學、經濟學獎）、菲爾茲獎、圖靈獎等國際性權威獎項獲得者；中國國家最高科學技術獎獲得者；中國工程院院士、中國科學院院士；中國社會科學院學部委員；美、日等國家最高學術權威機構會員等。

廣州減免大灣區工作人才稅項

除常規落戶和補貼外，一些城市還出台了更為個性化的政策。廣州市對在大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才可減免繳交個人所得稅。部分地區亦對人才購房政策進行特別規定，海南出台政策，引進並在海南工作但尚未落戶的各類人才，購房社保或個稅年限由原來的2年或5年統一降低為1年。

近40城市出台人才購房政策

58安居客房產研究院指出，目前已經出台人才購房政策的城市有近40個，城市人口爭奪戰剛剛開始、遠未結束。報告指出，南京、成都、鄭州等城市爭奪的是大學本科以上創新人才，人才定位與其城市產業

人才政策的落地，最直接的影響是人口的增長。報告指出，人口流動的背後是資本的流動，人來到大城市，錢也跟着來到大城市。隨之而來的是源源不斷的創新力、消費力和生命力，所以人口不僅自身帶來資本，同時也在吸引資本的流動。