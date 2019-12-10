國家管網公司成立 保障油氣安全重大舉措

新華社報道，新組建的管網公司主要職責包括負責全國油氣幹線管道、部分儲氣調峰設施的投資建設，幹線管道互聯互通及與社會管道聯通，原油、成品油、天然氣的管道輸送，以及全國油氣幹線管網運行調度等。管網公司列入國資委監管的中央企業系列，國資委、中石油、中石化和中海油持股比例分別為40%、30%、20%、10%。

學者：推管輸環節公平開放

韓正表示，組建國家石油天然氣管網公司是貫徹落實能源安全新戰略，對於提高油氣資源配置效率，促進油氣行業高質量發展，保障國家能源安全，更好為經濟社會發展服務，意義重大、影響深遠。另要瞄準推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系目標，把國家石油天然氣管網公司組建好、管理好、發展好。

對外經濟貿易大學教授董秀成解釋，中國油氣體制的改革思路是針對上中下游全產業鏈的「管住中間，放開兩頭」，「中間」指管網輸送環節，改革就是要將管道獨立出來，推進管輸環節的公平開放，從而落實「兩頭」市場化的競爭機制。