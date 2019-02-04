世界律師大會廣州開幕 709家屬籲齊交流

新華社報道，司法部部長傅政華出席大會開幕式並致辭表示，中國恢復重建律師制度40年來，中國律師主動順應全球交流合作大勢，走向世界，積極拓展國際法律服務市場，服務國際經濟貿易發展，已成為全球法律服務業的重要參與者、推動者和貢獻者。本次大會是中國律師搭建交流平台、推動合作發展，在全球治理體系變革中發揮更大作用的實際行動，也是向世界學習、借鑑各國法治建設有益經驗的難得機會。

司法部日前召開新聞發布會稱，大會的目的之一是「更好地宣傳展示中國法制建設和律師事業發展取得的歷史性成就」。

國際團體聯署 批華未達人權法標準

另據法國國際廣播電台報道，香港「中國維權律師關注組」6日偕無國界律師組織、日內瓦律師協會、澳洲律師公會等20個團體及個人，發布致司法部及大會主辦方中華全國律師協會的聯署公開信，批評中國現行法律體制未達最低國際人權法標準，並細數2015年針對內地維權律師的「709大抓捕」和秘密審訊行動。

多名受打壓律師的家屬也發聲，表示對大會感到「震驚、可笑」。「709」律師李和平的妻子王峭嶺等人發布影片，呼籲家屬去大會「交流中國人權律師被打壓的現狀」。