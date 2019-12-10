FT：中國機關3年內棄用外國電腦

明年上馬 料涉3000萬件硬件

據中國證券（China Securities）的分析師稱，按照由中共中央辦公廳發出的指令，估計政府將需要更換2000萬至3000萬件硬件，目標是明年替換掉30%，2021年替換50%，2022年替換剩下的20%，因此也被稱為「3-5-2」政策。

兩家網絡安全公司的員工援引其中國政府客戶的描述，佐證了該項政策的存在。諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）的專家認為，美國最近針對中國的制裁使實施該項政策更為迫切。

報道指出，中國政府早在聯想集團收購美國IBM的電腦部門之後，就傾向使用聯想電腦。不過分析人士指，中國國內的替代軟件仍然很難取代現時的電腦軟件，因多數軟件供應商仍為美國主流操作系統開發產品。同時，聯想產品也並非全為「中國製造」，例如其電腦處理器晶片是有英特爾製造，硬盤則是三星產品。

聯想電腦多國製造 美軟件難被取代

另據中新社報道，今年中國網絡安全產業規模預計超過600億元人民幣，年增長率超過20%，明顯高於國際8%的平均增速。

工業和信息化部網絡安全管理局局長趙志國在昨天的網絡安全產業高峰論壇上表示，中國的網絡安全產業結構日趨優化，除了防火牆、監測以及防病毒等傳統產品，也有態勢感知、數據防泄等新興產品，基本覆蓋防護、監測和應急等各個環節。另外，技術創新能力、工業物聯網安全保障能力均有所增強，數據雲、5G、區塊鏈、人工智能賦能網絡安全等領域日益發展。

不過工信部副部長陳肇雄也指出，網絡安全產業發展不平衡不充分問題依然突出，關鍵核心技術受制於人的狀况，新技術廣泛應用帶來的安全問題，高端領軍人才短缺等問題仍亟待解決。