新疆宣布「教培中心」學員全結業 不願透露受訓人數 下步推廣至農牧民

稱新疆連續3年沒恐襲

中新社報道，昨日的國新辦記者會由新疆三名主政官員主持。針對美國眾議院近期通過的《2019年維吾爾人權政策法案》， 扎克爾強調，這是罔顧事實、顛倒黑白，無視新疆社會和諧穩定、繁榮發展及各族民眾安居樂業的現實。美國此舉嚴重踐踏國際法和國際關係法基本準則，粗暴干涉中國內政，是赤裸裸的霸權行徑。

他指出，過去一段時間以來，新疆深受恐怖主義、宗教極端主義、分裂主義之害。面對這種態勢，自治區政府堅決打擊暴力恐怖犯罪活動，重視源頭治理，依法展開反恐、去極端化工作，最大限度保證了各族人民的生命權、生存權、發展權等基本人權。目前，新疆已連續3年沒有發生暴力恐怖案件。

未提是否停辦教培中心

新疆自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜表示，希望那些在宗教問題上戴着有色眼鏡、採取「雙重標準」的西方政客和媒體，正確看待中國的宗教政策和宗教信仰自由狀况，停止利用宗教問題干涉他國內政。

吐尼亞孜表示，在新疆，全面貫徹宗教信仰自由政策， 不但沒有所謂的大規模拆遷清真寺問題，各級政府反而持續改善清真寺公共服務條件，這深受廣大宗教界人士和信教群眾的歡迎。

對於教培中心的問題，扎克爾表示，目前，新疆參加「三學一去」的教培學員已全部結業。他們在政府幫助下實現了穩定就業，改善了生活質量，過上了幸福生活。至於目前教培中心還有多少學員，什麼時候開始會取消教培中心的問題，他表示，參加培訓的人數是動態的，有進有出。境外一些媒體稱新疆教培中心學員「有上百萬甚至兩百萬」，純屬揑造、毫無根據。

他稱下一步，將本着尊重意願、自主選擇、分類培訓、來去自由的原則，對有意願、有需求的村幹部、農村黨員、農牧民、初高中未就業畢業生等進行日常性、常態化、開放式的教育培訓；重點培訓國家通用語言文字、法律知識、職業技能等，根據培訓內容，時間可長可短。

在發布會上，烏魯木齊市委書記徐海榮點名批評《紐約時報》、國際調查記者同盟（ICIJ）等境外媒體和組織上月報道，稱獲取逾400頁內部文件，揭示新疆的拘禁營管理模式。徐海榮說，新疆根本就不存在所謂的「拘禁營」，有關報道純屬惡意歪曲抹黑新疆的教培中心和反恐、去極端化工作。

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