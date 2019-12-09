奏國歌未行注目禮 男職籃外援被罰款

【明報專訊】中國男子籃球職業聯賽官方網站上周六（7日）發布處罰公告，南京同曦外援球員亞布塞萊因在對陣浙江比賽前的奏唱國歌儀式中未行注目禮，處以嚴重警告、罰款1萬元人民幣。
觀察者網報道，據中籃聯發出的公告顯示，事發於上周五（6日）舉行的2019-2020賽季CBA聯賽常規賽第十四輪比賽，同曦隊13號外籍球員雅布賽萊在奏唱國歌儀式未行注目禮。公告稱「為嚴肅聯賽紀律」，處罰同曦隊球員雅布賽萊。
這並非首次外援因此被處罰。在上個賽季，同樣是賽前升國旗奏國歌儀式，廣東東莞銀行隊外援馬尚布魯克斯未行注目禮，北京首鋼隊外援艾倫傑克遜伸腿做拉伸動作，皆收到CBA官方開出的罰單。據《國旗法》規定，升國旗時必須行注目禮。行注目禮時，身體立正站好 ，挺胸抬頭，目視前放，雙手自然下垂身體兩側。
評論籲助外援了解中國文化
處罰引發輿論熱議。《北京日報》微信公號「長安觀察」評論稱，相關規則訂明賽前升國旗奏國歌儀式球員要行注目禮，外籍球員「來到CBA聯賽打球賺錢，就要遵守CBA規則；這和來中國做生意就要遵守中國法律一樣，不論是誰，任何違規越線行為理應受到處罰」。
評論並稱，隨着CBA影響力愈來愈大，來中國打拚的外籍球員愈來愈多。要求外籍球員入鄉隨俗的同時，管理部門也要見微知著、未雨綢繆，做好溝通，「常打預防針」，幫助球員了解中國文化、規矩、法律等，「類似不愉快就能少一些」。