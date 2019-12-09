奏國歌未行注目禮 男職籃外援被罰款

觀察者網報道，據中籃聯發出的公告顯示，事發於上周五（6日）舉行的2019-2020賽季CBA聯賽常規賽第十四輪比賽，同曦隊13號外籍球員雅布賽萊在奏唱國歌儀式未行注目禮。公告稱「為嚴肅聯賽紀律」，處罰同曦隊球員雅布賽萊。

這並非首次外援因此被處罰。在上個賽季，同樣是賽前升國旗奏國歌儀式，廣東東莞銀行隊外援馬尚布魯克斯未行注目禮，北京首鋼隊外援艾倫傑克遜伸腿做拉伸動作，皆收到CBA官方開出的罰單。據《國旗法》規定，升國旗時必須行注目禮。行注目禮時，身體立正站好 ，挺胸抬頭，目視前放，雙手自然下垂身體兩側。

評論籲助外援了解中國文化

處罰引發輿論熱議。《北京日報》微信公號「長安觀察」評論稱，相關規則訂明賽前升國旗奏國歌儀式球員要行注目禮，外籍球員「來到CBA聯賽打球賺錢，就要遵守CBA規則；這和來中國做生意就要遵守中國法律一樣，不論是誰，任何違規越線行為理應受到處罰」。

評論並稱，隨着CBA影響力愈來愈大，來中國打拚的外籍球員愈來愈多。要求外籍球員入鄉隨俗的同時，管理部門也要見微知著、未雨綢繆，做好溝通，「常打預防針」，幫助球員了解中國文化、規矩、法律等，「類似不愉快就能少一些」。