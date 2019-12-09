朱立倫任韓國瑜競總主委 偕張善政組「鑽石三角」

《聯合報》報道，國民黨昨天在新北市板橋第二運動場舉辦新總統暨立委聯合競選總部成立大會，大批民眾到場支持，熱情揮旗高喊「凍蒜」（台語諧音「當選」）等口號。韓國瑜在致辭拉票後宣布，競總主委由朱立倫接任。他隨即又牽起朱立倫、張善政的手，稱「鑽石三角」正式結合。

朱立倫接競總主委的消息上月已傳出，朱立倫當時未正面回應，僅表示尊重韓國瑜的安排。他當時稱，一直與韓國瑜都有「下架」民進黨的共識，他本人也一直在各地助選，目標只是藍軍團結，沒有個人打算。

韓國瑜昨表示，三年半前的中華民國「是一隻雄壯老鷹，現在被民進黨踩在腳底下完全飛不動，明年這隻老鷹會重新飛起來；老鷹的兩隻翅膀，一隻總統府、一隻立法院」，希望新北市民讓他跟新北立委全部當選，一起看着中華民國再次展翅高飛。

吳敦義馬英九站台展團結

新北市長侯友宜、黨主席吳敦義、前總統馬英九、國民黨新北市黨部主委李乾龍、台北縣前縣長周錫瑋等昨均到場展示團結氣氛，眾人手牽手一起喊「凍蒜」，又合唱「我們都是一家人」、「團結就是力量」。