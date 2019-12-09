清查「傾向性」內容 圖書館高調焚書 章詒和斥「未過人大」 宣傳部：在調查中

針對獲贈宗教館藏 65冊書下架

據鎮原縣政府網站新聞中心部門動態欄目的署名報道，為充分發揮圖書館在社會主流意識形態傳播的主陣地作用，近期，鎮原縣圖書館組織對館藏資源中社會捐贈的非法出版物、宗教類出版物，特別是對含有傾向性的文章書籍、圖片書刊和影像資料等內容作全面清查下架和迅速銷毁。

報道稱，本次活動鎮原縣文旅局分管領導親自到館督查，要求站在強化「四個意識」（指政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）、堅決做到「兩個維護」（指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導）的政治高度做好清查工作，清查涵蓋縣圖書館所有閱覽室、展室、書庫、辦公室等處陳列展出、封存的出版物，經組織清查，迅速下架清理出的成人閱覽室、地方文獻室等涉傾向性書籍65冊，並於10月22日上午組織人員集中當場銷毁。

文旅局促維護「習核心」

有關報道的配圖顯示，兩名女工作人員在圖書館前，將下架的書籍撕碎後燒毁。鎮原縣政府官網稱，圖書館作為社會信息交匯共享的主中心，在引領社會文化走向，引導核心價值觀培育和傳播方面肩負着重大使命。

章詒和：繫文化命脈 當局發文了嗎？

鎮原縣位於甘肅省東部，慶陽市西南部，鎮原縣圖書館去年成功從國家二級圖書館，晉升為國家一級圖書館。焚書事件引發不少網民議論。知名作家章詒和亦在Twitter發文怒斥：「以清查為名，以學校為始，全國範圍『焚書』，事關中國文化命脈，必須由全國人大舉手表決通過。請問這是誰批准的？誰簽的字？」她還直接向現任文旅部部長雒樹剛放話：「圖書館也燒書，圖書館歸屬文化部。文化部發文了嗎？雒部長。」

《新京報》則刊發評論指，對這個發生在一家縣圖書館的焚書行為，自然不必作過度聯想，但如何對待書籍等出版物，必須經得起文明和法律的雙重考量。此事既關係到個案真相，也事關整個社會的文明預期。

紅星新聞昨日報道，針對此事，鎮原縣圖書館一名工作人員稱，「這個問題，沒什麼可說的，也沒有討論的必要！」鎮原縣委宣傳部綜合辦公室一名工作人員則說，「具體情况我們這邊還不大清楚，還在調查中。如果有結果，按規定，我們會發布情况通報。」

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