教授被指車內性侵女生 上海財大調查

【明報專訊】內地一流財經院校上海財經大學爆出教師性侵事件。該校會計學院一名女碩士生6日於網絡發文，舉報已婚知名「錢F勝」副教授將其鎖在車內非禮的過程，並有聊天記錄及錄音為證。事件引起極大反響，當晚學校官方微博發布聲明稱已成立小組展開調查。
討論題目為由 駛至無人小路
據財經自媒體微信公眾號「莫愁江湖」發出的舉報文，女生稱今年被上財會計學院錄取為碩士，「錢F勝」是其授課教師，上課後主動詢問她「成家了嗎」，並一直保持微信交流，其後內容包括「寶寶」、「喜歡你」、「想看到你呢」等話語。11月16日晚課後，「錢F勝」以在車上討論題目為由，在車開至校內無人小路，性騷擾女生，並將手指伸進女生下體。事發後女生以錄音取證，錄音中男聲說「你把我當戀人吧」、「早晚總是想到你」等。
校方：不姑息違師德行為
該院副教授錢逢勝與文中資料十分脗合，據「封面新聞」報道，目前未獲錢回應，多篇跟帖指亦有其他女生曾被其騷擾。公開資料顯示，錢逢勝生於1964年，1986年畢業於上海財經大學會計學專業，並擔任教職。同時，他還兼任多間上市公司獨立董事，這幾項兼職的年收入已接近50萬元人民幣。
學校公告稱對此高度重視，立即成立調查組展開調查，「上海財經大學歷來高度重視師德師風建設，對違背師德師風的行為絕不姑息，一旦查實，將依法依規嚴肅處理」。
相關字詞﹕metoo反性侵運動 高校反性騷 狼師