教授被指車內性侵女生 上海財大調查

討論題目為由 駛至無人小路

據財經自媒體微信公眾號「莫愁江湖」發出的舉報文，女生稱今年被上財會計學院錄取為碩士，「錢F勝」是其授課教師，上課後主動詢問她「成家了嗎」，並一直保持微信交流，其後內容包括「寶寶」、「喜歡你」、「想看到你呢」等話語。11月16日晚課後，「錢F勝」以在車上討論題目為由，在車開至校內無人小路，性騷擾女生，並將手指伸進女生下體。事發後女生以錄音取證，錄音中男聲說「你把我當戀人吧」、「早晚總是想到你」等。

校方：不姑息違師德行為

該院副教授錢逢勝與文中資料十分脗合，據「封面新聞」報道，目前未獲錢回應，多篇跟帖指亦有其他女生曾被其騷擾。公開資料顯示，錢逢勝生於1964年，1986年畢業於上海財經大學會計學專業，並擔任教職。同時，他還兼任多間上市公司獨立董事，這幾項兼職的年收入已接近50萬元人民幣。

學校公告稱對此高度重視，立即成立調查組展開調查，「上海財經大學歷來高度重視師德師風建設，對違背師德師風的行為絕不姑息，一旦查實，將依法依規嚴肅處理」。