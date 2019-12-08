獸醫研究所爆「布病」 96師生呈陽性反應

專家：不會人傳人

澎湃新聞、《新京報》報道，11月下旬，蘭州獸醫研究所口蹄疫防控技術團隊先後有4名學生呈現布病血清檢驗陽性，隨後陽性報告數量逐漸增加。6日下午，該所組織了部分學生進行布病檢測，有學生透露，「大巴車50多個座位，基本上都坐滿了」。蘭州獸醫研究所診斷中心稱，陽性「跟（確診）感染是兩回事」。所方表示，已封閉相關實驗室、實驗動物、動物舍，並在動物實驗室取樣，對疑似感染者用餐餐廳、研究所周邊飯館調查，查找疫源。目前國家衛生健康委員會、國家疾控中心等已介入調查。

研究生：染布病動物不孕

該校獸醫專業研究生表示，「對於動物來說，布病最明顯的癥狀就是不懷孕或流產」。此前有傳言稱，學校一個實驗室的實驗小鼠一直不懷孕，隨後，有學生被查出疑似感染，他直言很擔心被傳染，「我們課題組就做布病研究」。而另一名布病抗體呈陽性的學生表示，上周身體出現不適，去醫院檢查。「我平時接觸牛、養、老鼠、兔子等動物比較多，加上目前所裏很多人都感染了這個病，空氣都不乾淨了。」

國家衛健委官網顯示，布病是《傳染病防治法》規定的乙類傳染病，由布魯氏菌感染引起的一種人畜共患疾病。香港衛生署稱，人感染布魯氏菌主要是直接接觸感染動物的身體組織、血液、胎盤等，或飲用及進食受污染的產品（未經消毒的奶類、生肉和內臟等），以及吸入受污染的空氣粒子（病菌污染環境後能形成氣溶膠）。急性期病例以發熱、乏力、多汗、肌肉、關節疼痛和肝、脾、淋巴結腫大為主要表現。慢性期病例多表現為關節損害等。

中國疾控中心官網信息稱，布病的臨床表現是多種多樣的，病情輕重差異也較大，男性病例可伴有睾丸炎，女性病例可見卵巢炎。資料顯示，布病治療痊癒後仍可能復發。