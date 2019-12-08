駐京周記：北大教授開玩笑 「要生5孩」成熱搜

據內地媒體報道，吳必虎在現場演講時直言，「大家不生孩子，這個挺可怕的」，認為不願生孩子、不願談戀愛，就是因為城市化導致社會的分工細、壓力大，「壓力大以後沒信心談戀愛」。他又援引數據稱，中國單身人口佔總人口的19%至20%，人口的「東遷南下」現象在逐漸放。吳還認為，像北京、上海這種人口集中的城市，根本沒有必要保持80%的可用耕地面積，應該蓋房子滿足人口增長的需要。

指多生孩子應嘉獎 網友不買帳

相信生5個孩子要有一個入北大的說法，應該不是吳必虎演講的主要論點。記者曾詢問過多個已育有一個孩子的朋友，關於是否要生二胎的問題，得到的答案絕大多數是否定的。原因既有對養育成本的倍增，導致經濟狀況下降的擔憂；亦有擔心時間被侵佔，自身生活質量水平出現下降。而抱不同看法的，則多為有多子多福觀念的農村人口，以及有錢有「閒」的成功人士。

從網民對吳必虎言論的不滿可以看出，北大在民眾心中的地位依然很崇高，但能否給予公平教育的機會，則另當別論。不過，吳必虎關於北京、上海不必保持80%可用耕地面積的建言，是否能夠緩解中國即將面臨的生育陷阱問題，讓人懷疑。至少在如今的房價和地方政府財政經濟深度綑綁的今日，即便北上廣深消滅了所有綠地蓋了房子，房價也不會出現任何下降的趨勢，那麼對增加人口有幾多幫助呢？

或許，當局或學者應該走入民間探查民情，深入了解一下為何適齡人群生育率低下，查準癥結對症下藥，才能治標治本。

明報記者 鄭海龍