致電蓬佩奧 楊潔篪：停止污衊干涉內政

新華社報道中沒提楊潔篪「應邀」通電話，意味着是楊主動致電。楊潔篪強調近來美方允許所謂「香港人權與民主法案」成法，美眾議院通過所謂「2019年維吾爾人權政策法案」，美官員多次發表歪曲、攻擊中國政治制度和內外政策的言論，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違背中美兩國人民和國際社會意願。中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

楊潔篪指，新中國成立70年來取得舉世矚目偉大成就，最根本是在中國共產黨領導下，中國人民找到了一條符合自身國情的發展道路。中國人民對自己的道路、理論、制度、文化有高度自信，將堅定不移沿著這條路走下去，「任何人都不能阻擋我們前進的步伐」。他說，中方將堅定不移捍衛國家主權、安全、發展利益，任何人都不能指望中國吞下損害自身利益的苦果。中方敦促美方認清形勢，糾正錯誤，立即停止對中方的歪曲污衊，立即停止干涉中國內政。

報道沒提到蓬佩奧的回應。但近月來蓬佩奧不斷就中國人權、新疆問題發表意見，上月在歐洲還將中共和中國人民分割開來，惹來北京嚴厲批評。

中國國際電視台 再播疆恐襲紀錄片

另外，繼中國國際電視台（CGTN）5日播出英文紀錄片《中國新疆，反恐前沿》後， CGTN昨再播出另一以新疆反恐為主題的英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。官媒《環球時報》稱《幕》開篇以連串令人不寒而慄的畫面展現新疆反恐鬥爭嚴峻，「在整個自治區，暴力恐怖事件曾經呈多發頻發態勢。新疆就是中國直面恐怖主義的主戰場」。紀錄片通過「中國最直接的安全威脅」、「『東伊運』的分裂主義策略」與「反恐鬥爭任重道遠」3部分內容，通過事件和涉恐人士訪談，剖析「東伊運」對新疆乃至中國主權的威脅。該片稱據不完全統計，自1990年至2016年底新疆發生了數千宗恐襲。