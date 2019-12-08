前官員籲面對現實 適當降低增長預期

經濟下行壓力持續加大

新浪網報道，彭森指出，中國經濟經歷40年的高速發展，已進入新舊發展模式轉換時期。當前經濟運行穩中有進、長期向好的大趨勢沒有改變，但經濟下行的壓力持續加大，GDP增速從2010年的10.6%下降到去年的6.6%，平均每年下滑0.5個百分點，今年GDP增速與前幾年平均增速大體相當，形勢仍相當嚴峻。

進入新舊發展模式轉換期

彭森稱，經濟下行有多種因素，一方面，必須承認和尊重在新舊發展模式和生產動能的轉換過程中，經濟增速適度下行的現實，適當降低增長預期。另一方面，考慮到中美貿易戰的挑戰和國內穩定的要求，又不能讓目前這種快速下滑的情况持續下去。

彭森續稱，中央對此提出「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）要求，近期又明確提出要把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置，並重點推出了一系列實質性的市場化改革，著力培育新的增長動力源。

在轉型發展的新時期，中國將長期面對發展中的「兩難」甚至「多難」問題。