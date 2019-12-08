京智囊：明年經濟增速料6%以下 促勿用刺激辦法保6 須用改革辦法穩5

新浪網報道，劉世錦在演講中指出，中國GDP從過去30年的高速增長到近10年的逐步回落，「很難用一般的周期波動理論去解釋」，而是由10%左右的高速增長階段向將來5%左右的中速增長階段的轉換。劉世錦的團隊近期研究發現，2020年至2025年中國經濟的潛在增長率基本上都在6%以下，處於5%到6%之間，「我們經歷的是增長階段的轉換，它是符合規律的，下一步，其實中國經濟潛在增長率是在6%以下的，就是這樣一個簡單的結論」。

劉世錦：經濟增長會進入平台期

劉世錦分析，中國業化階段重要歷史需求峰值相繼出現，房地產、基建投資、出口的峰值分別於2003年、2006年、2011年左右出現，焦炭、水泥、乙烯、粗鋼等重要工業產品的峰值亦已出現，意味之後整個經濟增長就會進入所謂的「平台期」，再逐步回落。

同時人口和勞動力結構有重要變化，從2012年開始中國15至59歲勞動年齡人口每年至少減少200萬，最近數年更是每年減少四五百萬人，就業人口總量從去年開始下降。

對此，劉世錦指出，近年的「穩增長」是為了「穩就業」，「其實反過來想，就是因為勞動力總量和結構的變化，它本身就是經濟減速的一個變量」。

目前中國已經形成全世界最齊全的工業門類，而且在部分領域併跑或領跑，在劉世錦看來可利用的技術也在減少；而資源的消耗、碳排放已接近歷史峰值。這些也都成為了中國經濟放緩的一個因素。

刺激政策或成斷崖式下跌誘因

劉世錦進一步指出，貨幣政策、財政政策等宏觀政策不可能改變潛在增長率。他直言，中國目前的的宏觀政策並不「緊」，總體上比較偏「鬆」；「如果你想繼續把它放鬆，放得更鬆，用一種刺激性政策，試圖達到超過潛在增長率的增速，實際上是寅吃卯糧」。他警告，刺激性政策有可能成為「經濟真正斷崖式下跌的一個誘因」。

中國經濟已經進入中速增長平台，但還沒有穩下來；劉世錦表示，未來一兩年內還有1個百分點左右的回落空間，「中速平台增速可能穩定在5到6%，或者到5%左右」。

劉世錦指出，明年一季度後，經濟有很大可能再次進入下行通道，所以明年「穩增長」的壓力和挑戰將大於今年。

明年穩增長挑戰將大於今年

劉世錦認為，5%左右的GDP增速符合中國現在的潛在增長率，但原有的結構性潛能，即基建、房地產、出口三大需求來源的動能基本上已不足了，「它對存量很重要，但增量已經不能再靠它了，必須要激發與中速增長期相匹配的新的結構性潛能，否則這個5%不一定能保得住」。

不過，劉世錦指出，2018年，中國經濟的新增量相當於一個澳洲，今後一兩年、兩三年，可能會相當於一個俄羅斯，「仍然是全世界最大的，提供全球經濟增量的30%左右」。

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