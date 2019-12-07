不讓鬚眉 00後女兵成槍王

訓練量高男兵一倍

央廣軍事報道，沈夢可剛入伍時被依天生條件分配到話務班，不過這並不是她的最終夢想。去年11月，一直夢想成為狙擊手的沈夢可終等到了機會。部隊挑選80多名士兵參加集訓，包括沈夢可。剛參加訓練時，沈夢可曾因為遇到蛇而嚇得跳起來，但後來通過不斷的訓練和高於男兵一倍的自行加練，沈夢可的成績直線上升，並在10公里武裝越野、400米持槍障礙、單兵戰術等諸多男兵都難以輕鬆完成的科目訓練成績遙遙領先，而參加集訓的80人中，經淘汰只剩下30人。

最後的狙擊科目，需要在300米外擊中靶前的刀刃，彈頭一分為二並命中靶標，沈夢可意識到天氣的輕微變化，調整好姿勢和彈道修正，一槍定局。最終憑藉總評第一的成績晉級比武考核，最終將與另外9人送至集團軍集訓。

從話務兵轉職的沈夢可稱，日常生活是上午正常出操，然後打靶或據槍訓練，下午會有反應力、專注力、思維方面的訓練，下午4時到5時左右就會考體能。她坦言4公斤的槍械確實很重，「打槍的動作，每次都要做到一致的話，就不能動」，但最後她仍堅持下來，她還說「覺得參軍挺有意義的」。