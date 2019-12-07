官方播50分鐘英語紀錄片 展輿論反擊 新疆部分恐襲畫面首曝光

紀錄片分為4部分，配有中英文字幕，中新社稱其全方位展示暴力恐怖主義和宗教極端主義給新疆帶來的傷痛，系統闡述中國治疆反恐方略。

稱美評7‧5事件與9‧11持雙重標準

該片開篇表明，新疆是中國抗擊極端主義和恐怖主義的「前沿陣地和主戰場」，其後相繼播出2009年新疆烏魯木齊「7‧5事件」、2013年北京天安門金水橋「10‧28」暴恐案、2014年雲南昆明火車站「3‧01」暴恐案的部分原始視頻。解說詞指，「部分西方國家散布歪曲言論，稱『7‧5』事件是民族衝突和鎮壓，但中國專家指出，這種說法顯然和他們在評價『9‧11』事件時使用了不同的話語體系，二者必有一個不合邏輯，這一不實言論實則反映了某些國家在反恐問題上的雙重標準」。

解說詞特別提到，中國境內外民族分裂和宗教極端勢力多年來存在勾結，紀錄片披露恐怖分子境外受訓畫面，及境外指揮境內暴恐案件的錄音。中國政府堅持把「預防性反恐」放在首位，其中包括設立「職業技能教育培訓中心」，即西方所稱的「再教育營」。

片頭警告：「部分案件和畫面屬於首次公布，以下畫面可能引起不適，請慎重觀看。」首次曝光的案件包括，2012年6月6日，新疆和田一個恐怖組織誤以為行蹤敗露，在屋內引爆炸彈，一個恐怖分子抱着4歲男童跳樓，雙雙死亡，警方到場調查時，又有其他恐怖分子引爆附近汽車，企圖阻礙救援。

學者：刪除案發短片因怕漢人復仇

一名長期研究新疆問題的學者對本報指出，「7‧5事件」後網上流傳大量相關短片，惟很快遭刪除，官方傳媒僅播出「一丁點」畫面，當時因從未遇到類似事件，定性還不太清楚，很多人認為是「種族仇殺」，當局擔心發布太多血腥畫面引起民眾恐慌，或令部分漢人一時激動尋求復仇。

中新社引述廣州暨南大學傳播與國家治理研究院研究員鄭亮表示，當前西方輿論對新疆反恐維穩措施存在質疑聲音，實施這些措施的原因就是多年來發生的各類嚴重恐襲事件。鄭亮又對《環球時報》稱：「新疆已經3年沒有發生恐怖事件，居民的心態已經漸漸平復。在不喚起『創傷性記憶』的前提下，適度公布一些恐怖襲擊現場的畫面，照顧到了受眾的心理。」

明報記者