政治局開會 為經濟工作會議定調

中新社報道，今次會議傳遞出三大信號。首先，對於中國經濟運行外部環境，會議形容今年「風險挑戰明顯上升」，而去年的政治局會議則描述為「深刻變化」，但中國依然「保持經濟社會持續健康發展」。會議並作出判斷：「當前和今後一個時期，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。」

轉化壓力為改革 化解貿易摩擦

明年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現「第一個百年」（即中共建黨100周年）奮鬥目標。會議表示，2020年中國經濟工作將延續「穩中求進」的工作總基調，並且要「緊扣全面建成小康社會目標任務」。在工作思路上，會議指出，2020年中國將統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間。在具體任務上，政治局要求，2020年堅決打好三大攻堅戰，即確保實現脫貧攻堅目標任務，確保實現污染防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險。

對於如何化解以貿易摩擦等外部壓力，會議要求增強必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。對於經濟增速回落等近期備受關注的內部挑戰，會議在明確表示要「提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆周期調節工具」的同時，依然將政策聚焦於「高質量」發展上，建設更高水平開放型經濟新體制。