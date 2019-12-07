暫撤美大豆豬肉關稅 中國為達協議釋善意

市場化採購美商品 企業主導

中國國務院關稅稅則委員會辦公室昨發聲明稱，正根據相關企業的申請，展開部分美國大豆、豬肉等商品的排除關稅工作。聲明指將根據國內需要，中國企業自主通過市場化採購，自美國進口一定數量商品。對排除範圍內商品，採取不加徵中國對美301措施反制關稅等措施。對排除範圍內商品採購，企業自主商談、自行進口、自負盈虧。

而美國總統特朗普5日連續第二日表示，目前美中正舉行會談和討論，且進展順利；但對月中加徵關稅的問題，《華爾街日報》引述特朗普表示，或許有變，「可能會發生一些事情」，但兩國的談判代表尚未討論該問題，與中國的磋商進展順利。美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）當天亦表示，中美貿易磋商「正處於軌道上」，他透露兩國談判副代表在4日晚間曾通電話，目前雙方正在積極努力地達成一項貿易協議；但他補充稱，美國方面並沒有具體的最後期限。

美盼中國確定採購農產計劃

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6日對美國商業頻道（CNBC）表示，中美已「接近」達成貿易協議，但如果沒有得到想要的條件，「沒有關於知識產權保護、執行機制」，美國政府便「準備走開」。他透露談判副代表「幾乎是每日通話」，並再次強調「12月15日對於取消關稅非常重要」。

另外，美國白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）接受霍士新聞訪問時亦表示，中美已接近達成第一階段貿易協議。奧布賴恩稱與梅努欽及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）進行了交談，談論到中國問題，並正密切地監控香港局勢的發展。美國按計劃將在本月15日對價值大約1560億美元的中國貨品加徵15％關稅。外界普遍猜測，如果達成協議關稅將被取消。中國已多次表明達成協議的前提是取消所有加徵關稅。

學者：華不再心急 盼聚焦貿易層面

不過，《華爾街日報》引述消息人士稱，中美就農產品採購金額仍然存在分歧。特朗普政府希望北京公開採購計劃，而不是「根據市場情况購買」。美國要求的數額是貿易戰開始前，中國所購買美國農產品價值的兩倍。中方則認為數額太大，並擔心會犧牲與其他國家的貿易份額，拒絕作出承諾。消息又指，特朗普和萊特希澤不願意取消已加徵的對華關稅，他們要視乎中國願意購買幾多美國農產品，以及購買承諾是否堅定執行再做決定。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，中方實際已不如以前那樣看重和美國達成短期、階段性貿易協議。因美國大選臨近，不論特朗普是否連任，協議屆時都將推倒重來。王義桅指出，中美矛盾目前已由貿易全面拓展至政治、人權等層面，中方希望回到貿易層面，「解鈴還須繫鈴人」，所以堅持要求取消關稅。從比較現實的角度講，也可以是「不增加新的關稅」，因美國應仍想保留一些關稅籌碼。

明報記者

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