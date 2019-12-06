拖車索天價 路政人員受查 事主高速路被圍10天 投訴無門網上曝光

【明報專訊】35歲安徽籍司機劉言芝上月18日駕駛滿載貨物的貨櫃車經過湖南衡陽市境內的高速公路時發生故障，撥打官方救援電話後，來路不明的湖南賀氏吊裝公司員工隨路政人員一同到場，開出20萬元（人民幣，下同）的天價以吊裝轉運貨物，劉拒絕並自行召來維修工人修好車輛，卻仍遭圍堵10天，最終支付2000元了事。劉言芝投訴無門，在網上曝光事件，3名路政人員隨即被停職調查，賀氏公司2名員工則因涉嫌「強迫交易罪」被捕。
貨車故障報警求救 拖車開價20萬
根據劉言芝的自述，他的貨車載有重達80多噸、價值約600萬元的風力發電機組和機艙，從江蘇無錫市駛向廣西，途經湖南潭衡西高速公路，在雨母山服務區附近發生故障，無法前行。劉立即撥打內地高速公路報警救援電話12122，施救隊到場查看後表示需要吊裝，劉認為不需要，並自己致電江蘇的維修工人趕來修車。
不過，賀氏公司員工軟硬兼施，一開始先索價20萬元，後又轉稱簽署一份協議就能協商減免費用至8萬元。劉言芝不從，但「被逼無奈」和遭多人「恐嚇」，只能簽字。維修工人翌日趕到，僅花3小時就修好貨車。在此過程中，賀氏公司員工並未實際施救，甚至被指阻撓維修工人，但仍堅持收取5.9萬元費用；雙方僵持不下，施救隊除在路面擺放「雪糕筒」外，亦無參與修車，還收了劉8500元。
司機不從遭「恐嚇」 數車擋去路
其後賀氏公司叫來數輛私家車堵住貨車去路。劉言芝報案，當地警方、衡陽市長熱線、湖南省高速公路管理局、物價局等政府部門均不理會此事。無計可施之下，劉言芝在網上曝光事件，引發關注。後來經過協調，施救隊退還劉言芝8000元，只收500元，賀氏公司也在收取2000元後，撤離現場。
路政人員勾結拖車公司 違制度流程
新華社報道，湖南省交通運輸廳與湖南省高速公路集團已對此事開展聯合調查，初步結果顯示，當時值班的路政人員肖陽接到施救指令後，私自聯繫沒有簽訂高速公路救援合同、沒有協作關係的賀氏公司進入現場，嚴重違反有關制度流程和價格標準。
湖南警方昨日表示，已將賀氏公司員工羅×和楊×拘捕，罪名為「強迫交易」。湖南省高速公路集團上周五（11月29日）通報稱，對事件負有監管責任的3名路政人員尹德星、肖陽、鄧勇被停職調查，並啟動專項調查。