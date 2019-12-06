拖車索天價 路政人員受查 事主高速路被圍10天 投訴無門網上曝光

貨車故障報警求救 拖車開價20萬

根據劉言芝的自述，他的貨車載有重達80多噸、價值約600萬元的風力發電機組和機艙，從江蘇無錫市駛向廣西，途經湖南潭衡西高速公路，在雨母山服務區附近發生故障，無法前行。劉立即撥打內地高速公路報警救援電話12122，施救隊到場查看後表示需要吊裝，劉認為不需要，並自己致電江蘇的維修工人趕來修車。

不過，賀氏公司員工軟硬兼施，一開始先索價20萬元，後又轉稱簽署一份協議就能協商減免費用至8萬元。劉言芝不從，但「被逼無奈」和遭多人「恐嚇」，只能簽字。維修工人翌日趕到，僅花3小時就修好貨車。在此過程中，賀氏公司員工並未實際施救，甚至被指阻撓維修工人，但仍堅持收取5.9萬元費用；雙方僵持不下，施救隊除在路面擺放「雪糕筒」外，亦無參與修車，還收了劉8500元。

司機不從遭「恐嚇」 數車擋去路

其後賀氏公司叫來數輛私家車堵住貨車去路。劉言芝報案，當地警方、衡陽市長熱線、湖南省高速公路管理局、物價局等政府部門均不理會此事。無計可施之下，劉言芝在網上曝光事件，引發關注。後來經過協調，施救隊退還劉言芝8000元，只收500元，賀氏公司也在收取2000元後，撤離現場。

路政人員勾結拖車公司 違制度流程

新華社報道，湖南省交通運輸廳與湖南省高速公路集團已對此事開展聯合調查，初步結果顯示，當時值班的路政人員肖陽接到施救指令後，私自聯繫沒有簽訂高速公路救援合同、沒有協作關係的賀氏公司進入現場，嚴重違反有關制度流程和價格標準。

湖南警方昨日表示，已將賀氏公司員工羅×和楊×拘捕，罪名為「強迫交易」。湖南省高速公路集團上周五（11月29日）通報稱，對事件負有監管責任的3名路政人員尹德星、肖陽、鄧勇被停職調查，並啟動專項調查。