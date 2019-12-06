北京聞風：內地如何治理假記者和假新聞？／文：鍾鳴九

新版統一紅色 每5年一檢

不過，亦有媒體的相關工作被急剎車。其中，包括內蒙古廣播電視台等4家新聞單位的新聞記者證被暫停核發，7人被列入新聞採編不良從業行為紀錄。 之所以停止核發記者證，主要有3類新聞採編違規乃至違法行為：一是申領記者證的人員存在資質和學歷造假。《新聞記者證管理辦法》對申領人員的資質和學歷有明確規定，且指出類不發新聞記者證的人員，如非新聞採編崗位、兼職新聞採編及具有不良從業行為紀錄等。2013年，江蘇省邳州市廣播電視台違規發放記者證被通報處理，正因民眾反映，該台部分持新聞記者證人員並非記者。

有記者負面報道敲詐基層

二是新聞敲詐和有償新聞等行為。少數媒體轉讓出版權、操作有償新聞，個別記者在基層以負面報道要脅敲詐勒索。更甚者如被責令整改的內蒙古廣播電視台，其駐中部記者站原站長苗迎春通過操縱輿論工具作違法活動，儼然化身「黑老大」，嚴重破壞經濟社會秩序。

三是假新聞。尤其在互聯網信息繁多的當下，編發轉載未經核實的社會自由來稿和網路資訊極易造成假新聞。

目前內地專門針對新聞媒體、記者權利的規範文件主要是《關於保障新聞採編人員合法採訪權利的通知》和《新聞記者證管理辦法》，新聞倫理方面的規範文件主要是《中國新聞工作者職業道德準則》。關於新聞真實的原則及要求已明確寫入上述規範文件。有傳媒研究者指出，內地新聞管理機構相當重視新聞倫理規範與記者職業道德素養的要求，但這些規定更多針對職業道德自律層面，對新聞失範行為的懲戒以及記者合法權益的保護仍在逐漸探索完善。

從1989年開始發放首批通行記者證以來，內地相關制度的規範性不斷提升，比如逐步設立記者證年檢制度、5年一換發等。如今，記者證的核發與註銷公告均可在網上查詢。

鍾鳴九